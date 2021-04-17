Süleyman Hurma kimdir? Süleyman Hurma biyografisi nedir?

Fatih Karagümrük'ün sahibi ve başkanıdır. Karagümrük'ten önce çeşitli kulüplerde menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü. Karagümrük'ü satın aldıktan sonra takım 2 sezon üst üste lig yükselerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Süleyman Hurma kimdir, kaç yaşında? Süleyman Hurma nereli, mesleği nedir? Süleyman Hurma hayatı ve biyografisi nedir?

Fatih Karagümrük'ün sahibi ve başkanıdır. Karagümrük'ten önce çeşitli kulüplerde menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü. Karagümrük'ü satın aldıktan sonra takım 2 sezon üst üste lig yükselerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Süleyman Hurma kimdir, kaç yaşında? Süleyman Hurma nereli, mesleği nedir? Süleyman Hurma hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SÜLEYMAN HURMA KİMDİR?

Süleyman Hurma (d.1964 Refahiye, Erzincan)Türk spor insanı. Fatih Karagümrük'ün sahibi ve başkanıdır. Karagümrük'ten önce çeşitli kulüplerde menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü.

Karagümrük'ü satın aldıktan sonra takım 2 sezon üst üste lig yükselerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.

YAŞAMI

Trabzonspor, Samsunspor ve Kayserispor takımlarında menajerlik yaptı. Türk futbolunda yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gökhan Ünal, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal, Nordin Amrabat, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Dursun gibi oyuncuları yüksek bedellerle sattı.