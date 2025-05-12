PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Süleyman Dilbirliği kimdir, öldü mü? Süleyman Dilbirliği hangi savaşta savaştı?

Süleyman Dilbirliği kimdir, öldü mü? Süleyman Dilbirliği hangi savaşta savaştı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk askeri Süleyman Dilbirliği'nin Kore Savaşı'nda hayatını kurtardığı ve hikâyesi 'Ayla' filmine konu olan Koreli Kim Eunja, 80 yaşında vefat etti. Süleyman Dilbirliği, 1 Ocak 1926 - 7 Aralık 2017 tarihleri arasında yaşamış, Kore Savaşı gazisi, emekli astsubaydır. Süleyman Dilbirliği kimdir, öldü mü? Süleyman Dilbirliği hangi savaşta savaştı?

Türk askeri Süleyman Dilbirliği'nin, Kore'de hayatını kurtardığı ve hikâyesi "Ayla" filmine konu olan Koreli Kim Eunja, 80 yaşında hayata veda etti. Süleyman Dilbirliği kimdir? Süleyman Dilbirliği hangi savaşta savaştı?

SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR?

Süleyman Dilbirliği (1 Ocak 1926 - 7 Aralık 2017), Emekli astsubay rütbesindeki asker. Kore Savaşı gazisidir. Savaş esnasında orada bulup sahiplendiği, ailesini savaşta kaybeden 5 yaşındaki "Ayla" ismini verdiği manevi kızı Eunja Kim ile yaşadıkları 2017 yapımı Türk filmi Ayla'ya konu oldu. 7 Aralık 2017 tarihinde tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 91 yaşında öldü.

Süleyman Dilbirliği 1950 yılında Kore savaşına gitmiştir. Orada Ayla ismini verdiği annesi babası öldürülmüş bir kız bulmuş ve onu kendi öz kızı olarak görmüştür. Ayla'yı Türkiye'ye getirmeyi düşünmüş fakat yasalar buna izin vermemiştir.

Kore Savaşı'ndan 60 yıl sonra Süleyman Dilbirliği ve Ayla Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Ankara Parkı'nda bir araya gelmişlerdir.

Ölümü

7 Aralık 2017 tarihinde tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 91 yaşında öldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.