Süleyman Dilbirliği kimdir, öldü mü? Süleyman Dilbirliği hangi savaşta savaştı?

Türk askeri Süleyman Dilbirliği'nin, Kore'de hayatını kurtardığı ve hikâyesi "Ayla" filmine konu olan Koreli Kim Eunja, 80 yaşında hayata veda etti. Süleyman Dilbirliği kimdir? Süleyman Dilbirliği hangi savaşta savaştı?

SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR?

Süleyman Dilbirliği (1 Ocak 1926 - 7 Aralık 2017), Emekli astsubay rütbesindeki asker. Kore Savaşı gazisidir. Savaş esnasında orada bulup sahiplendiği, ailesini savaşta kaybeden 5 yaşındaki "Ayla" ismini verdiği manevi kızı Eunja Kim ile yaşadıkları 2017 yapımı Türk filmi Ayla'ya konu oldu. 7 Aralık 2017 tarihinde tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 91 yaşında öldü.

Süleyman Dilbirliği 1950 yılında Kore savaşına gitmiştir. Orada Ayla ismini verdiği annesi babası öldürülmüş bir kız bulmuş ve onu kendi öz kızı olarak görmüştür. Ayla'yı Türkiye'ye getirmeyi düşünmüş fakat yasalar buna izin vermemiştir.

Kore Savaşı'ndan 60 yıl sonra Süleyman Dilbirliği ve Ayla Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Ankara Parkı'nda bir araya gelmişlerdir.

Ölümü

7 Aralık 2017 tarihinde tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 91 yaşında öldü.