Süleyman Beledioğlu kimdir? TRT Haber konuğu: Süleyman Beledioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli mesleği nedir?

Süleyman Beledioğlu kimdir? TRT Haber konuğu: Süleyman Beledioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli mesleği nedir? Süleyman Beledioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SÜLEYMAN BELEDİOĞLU KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde pedagoji eğitimi aldı.

Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkedeki stres ve beyin temelli öğrenme üzerine yapılan çalışmaları inceledi ve bunları saha çalışmaları ile elde ettiği verilerle birleştirdi.

Uzun yıllar alan bu titiz çalışmalarının sonucunda, bu konularda kendi özgün saptamalarından oluşan çok sayıda makale ve kitap yazdı.

Diğer yandan, yurt dışında yapılan bu çalışmaları incelerken, Türkiye'de de öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik saha çalışmaları yaparak; gözlem, inceleme, anket ve araştırmalarına devam etti.

Yurt dışı ve Türkiye'ye yönelik olarak yürüttüğü bu çalışmaların sonucunda, özellikle sınav stresi ve beyin öğrenmesi üzerine yaptığı bilimsel saptamalarla bu konularda yeni bir bakış açısı ortaya koydu.

Çok sayıda saha verisine ve birbirinden farklı alanlarda yapılan bilimsel çalışmalara dayanan, metaforik bir araştırma yaparak "SINAV ANI SINAV STRESİNİ" reddetti ve bu çalışması çok büyük ilgi gördü. Bu konuda yüzlerce seminer ve eğitimler verdi.

Bu çalışmalarının bir kısmını yazdığı kitaplarında toplamıştır.

KİTAPLARI

-Aklın Notaları

-Beyin Siz Olmalısınız

-Dostum Stres

-Ailelerin Öğretmenliği

-Sınav Cesareti

-Öğrencilerin Dikkat Sorunu

-Yorumlama ve Test Teknikleri