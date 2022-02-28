Şule konusu nedir? Şule belgeseli ne anlatıyor, kaç yılını anlatıyor? Şule filmi gerçek mi?

Şule konusu nedir, Şule belgeseli ne anlatıyor, kaç yılını anlatıyor sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, 60 dakikalık tek bölüm olarak hazırlanan belgeselde Şenler'in edebi yönü, mücadelesinin kritik durakları, özel eşyaları, az bilinen özellikleri 28 Şubat'ın yıl dönümünde ilk kez bu akşam saat 19.45'te TRT 1 ile TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Şule filmi gerçek mi?

ŞULE BELGESELİ KONUSU

Kitapları, yazıları ve konferansları ile on binlerce insana cesaret veren Şule Yüksel Şenler'in mücadele dolu hayatını konu alan #Şule belgeseli, bu akşam 19.45'te TRT 1'de.

Belgesel, yazar Şule Yüksel Şenler'in hayatını anlatıyor.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, Koca Ragıp Paşa İlkokuluna giderken ailesinin ekonomik durumu bozuldu. Ortaokulda eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Okul hayatının yarıda kalması, onun kendini geliştirmesine engel olmadı. Okuma yazma çalışmalarına aralıksız devam etti. Yurt çapında çok sayıda konferans verdi. Kadın, Bu Gün, Hür Söz, Yeni İstiklal gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapan Şule Yüksel Şenler, İdealist Hanımlar Derneğini kurdu.

Çok sayıda kitap ve köşe yazısı kaleme alan yazarın, ömrünü Kur'an ve sünnet çizgisinde bir nesil için adayan Huzur Sokağı isimli romanı, Birleşen Yollar adıyla sinemaya uyarlandı. Şule Yüksel Şenler, 28 Ağustos 2019 tarihinde zatürreye bağlı septik şok nedeniyle hayatını kaybetti.

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