Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk...
Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 4 Aralık 2019'a erteledi.
20.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:46
Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 4 Aralık 2019'a erteledi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk...