Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Cinsel saldırı ve cinayet
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Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Cinsel saldırı ve cinayet

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davada verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

25.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:09
Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Cinsel saldırı ve cinayet

öğrencisi 'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tehdit" suçlarından yargılandığı davada verilen hükmün gerekçesi açıklandı.


Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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