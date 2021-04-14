Sular mı kesilecek? Sular neden az akıyor? Ramazan Ayı'nda iftardan sonra sular neden az akıyor?

Sular neden az akıyor? Sular mı kesilecek? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Ramazan ayında iftardan sonra sular çok az akıyor. Bunun sebebi vatandaşlar tarafından merak edildi. Şimdi sular neden az akıyor, sular mı kesilecek? detayları anlatalım.

İstanbul, İzmir, Ankara vb. büyük şehirlerde iftardan sonra suların az akmasının sebebi araştırılıyor. Şimdi sizlere kısaca sular neden az akıyor? sular mı kesilecek? gibi soruların cevaplarını paylaşalım.

SULAR NEDEN AZ AKIYOR? RAMAZAN AYINDA İFTARDAN SONRA SULAR NEDEN AZ?

Mübarek Ramazan ayında gündüz vakitlerinde su kullanımı daha az olmaktadır. İftardan sonra ise haliyle su kullanım oranı artmaktadır. Bundan dolayı Ramazan ayında iftardan sular İstanbul, Ankara, İzmir vb. gibi büyükşehirlerde sular daha az akar. Su kesintisi yaşanmaz fakat hemen hemen tüm ev halkı iftardan sonra su kullanımı yapacağı için haliyle sular az akmaktadır. Ayrıca eğer üst katlarda oturuyorsanız su tazyiki az olacağından bundan dolayı da suyun az akma ihtimali mevcuttur.

Kısacası Ramazan ayında gündüz vakitlerinde sular tazyikli şekilde aksa da iftardan sonra yoğun su kullanımı olacağı için sular az akar. Bundan dolayı su kesilecek diye endişe etmenize gerek yoktur. Hayırlı Ramazanlar dileriz...