Sulama kanalında fenalaşan Hüseyin, kurtarılamadı
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Sulama kanalında fenalaşan Hüseyin, kurtarılamadı

Sulama kanalında fenalaşan Hüseyin, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 11 yaşındaki Hüseyin Ahmet Kahraman, oynamak için girdiği sulama kanalında fenalaşınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

ANTALYA'da, 11 yaşındaki Hüseyin Ahmet Kahraman, oynamak için girdiği sulama kanalında fenalaşınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hüseyin Ahmet, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalına giren Hüseyin Ahmet Kahraman, bir anda fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin Ahmet, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hüseyin Ahmet'in girdiği sulama kanalında sera sulama amaçlı dinamo bulunduğunu belirledi. Hüseyin Ahmet Kahraman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin ardından morgdan alınarak, toprağa verilmek üzere Aksu'ya götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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