Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Mahmutlu mevkisinden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında sabah saatlerinde bir erkek cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan 60 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.


Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık

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