Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu

ADANA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu, diğeri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

ADANA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu, diğeri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bölgeye gelen dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.

Kız arkadaşlarıyla birlikte merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'na gelen iki genç, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kendi imkanlarıyla çıkarken, diğeri ise gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sudan çıkan genç ve kız arkadaşları polis merkezine götürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı.Dalgıç polislerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar