Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu

Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu, diğeri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

ADANA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu, diğeri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bölgeye gelen dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.

Kız arkadaşlarıyla birlikte merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'na gelen iki genç, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kendi imkanlarıyla çıkarken, diğeri ise gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sudan çıkan genç ve kız arkadaşları polis merkezine götürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı.Dalgıç polislerin çalışmaları sürüyor.


Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu
Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu
Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu
Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu
Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu
Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Yağmur, arsada bulduğu tabancayla oynarken arkadaşını vurdu
Yağmur, arsada bulduğu tabancayla oynarken arkadaşını vurdu
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Enis Arıkan Hande Erçel
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:55:09. #1.16#

title