Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti
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Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti

12.10.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:00

Kayseri'de meydana gelen olayda kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Kazada aracı kullanan Zehra Karahan hayatını kaybederken, arka koltuktan çıkartılan çocuk oto koltuğu görenleri kahretti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Zehra Karahan yönetimindeki 38 ZD 202 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zehra Karahan'ın cansız bedeni, vinçle kanaldan çıkarılarak, cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.

Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti

ÇOCUK KOLTUĞU ÇIKARTILDI

Ekipler çalışmaları sırasında aracın arka kısmından çocuk oto koltuğu çıkardı. Bu durum ise görenlerin üzüntüye boğdu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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