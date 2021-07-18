Sulama kanalına düşen genç boğuldu
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Sulama kanalına düşen genç boğuldu

Sulama kanalına düşen genç boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında dolaşan 17 yaşındaki Zeyit Yüksel, dengesini kaybedip kanala düştü. Yüzerek sudan çıkmaya çalışan genç kısa süre sonra gözden kayboldu. Akıntıya kapılan genci kurtarmayan arkadaşları durumu jandarma ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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