Sulama aracının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Sulama aracının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sulama aracının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiHATAY'ın Hassa ilçesinde belediyeye ait sulama aracının altında kalan Abdullah Yeniçeri, hayatını kaybetti.

05.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:15

Sulama aracının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

HATAY'ın Hassa ilçesinde belediyeye ait sulama aracının altında kalan Abdullah Yeniçeri, hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gasım K. idaresindeki belediyeye ait 31 U 6116 plakalı sulama aracı, 31 ACE 149 plakalı motosikleti ve sürücüsü Abdullah Yeniçeri'yi kör noktada olması nedeniyle altına aldı. Yeniçeri'nin yerde hareketsiz yattığını gören Gasım K.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yeniçeri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Abdullah Yeniçeri'nin cansız bedeni Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sulama aracının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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