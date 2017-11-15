Sulakyurt Kaymakamı Vural'dan Kütüphane Ziyareti

Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, Şehit Şenay Aybuke Yalçın Kütüphanesini ziyaret etti.



Kaymakam Vural, Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Şehit Şenay Aybuke Yalçın Kütüphanesini ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya geldi.



Vural, ziyarette yaptığı konuşmada, özellikle her öğrencinin mutlaka kitap okuması gerektiğini söyledi.



Öğrencilerin zamanlarının bir kısmını kütüphanelerde geçirmeleri gerektiğini belirten Vural, şöyle konuştu:



"Gençlerimize kesinlikle kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitapsız bir hayat düşünülemez. Ben daha önce kütüphaneye kayıt oldum ve bu kütüphanenin devamlı okuyucusuyum, abonesiyim. Bugün üçüncü kitabımı bitirerek kitaplarımı değiştirmeye geldim. Hedefim haftada bir kitabı okuyup bitirmek. İnşallah öğrencilerle bundan sonra okuma grubu oluşturacağız. Okuduğumuz kitaplarla öğrencilerimizle fikir alışverişinde bulunarak birbirimize kitap tavsiyesinde bulunacağız. Okunan kitaplar sayesinde aramızda olmayan, ulaşamadığımız kişilerle, çağımızın ötesinde yaşamış olan kişilerle sohbet imkanı buluyoruz. Öğrencilerimiz de okudukları kitaplarla, sohbet ettikleri, konuştukları kişilerden neler anlamışlar, kendilerinde ne tür bir gelişim olacak onları da gözlemlemiş olacağız."



Vural, Okul Müdürü Ali Türkmen'den okul hakkında ve öğrencilerin başarı, disiplin, devam ve devamsızlık durumlarıyla ilgili bilgiler aldı.