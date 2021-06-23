Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında, nereli?
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Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında, nereli?

Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında, nereli?
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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu listesinde yer alan ve taraftarlar tarafından merak edilen Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Şükrü Köksal Ünlü genel sekreter görevini üstlendi. Peki, Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında, nereli?

ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ KİMDİR?

Şükrü Köksal Ünlü, 1966 yılında Ankara doğumlu. 19 Haziran 2021'de yapılan Galatasaray seçimlerinde Şükrü Köksal Ünlü Galatasaray'daki görevine başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde seçilen sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas ve 90. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Galatasaray'ın yeni yönetiminde görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

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Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında, nereli? - Haberler
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