Şükriye Tutkun Gücüm Yetene Kadar şarkı sözleri | Kırmızı Oda şarkıları! Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim sözleri...
- Güncelleme:
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda hikayeleri ve şarkılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kırmızı Oda'da Dara ve Sadi'nin hikayesinin bitişi ile çalan Şükriye Tutkun Gücüm Yetene Kadar şarkı sözleri nelerdir? Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim sözleri...
Dizilerde ve filmlerde çalan şarkılar çok merak edilmektedir. Kırmızı Oda'da bu akşam yeni bir hayata başlayan Alya'nın sahnelerinde Türk müziğinin sevilen güçlü kadın seslerinden biri olan Şükriye Tutkun Gücüm Yetene Kadar yer verildi. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim sözleri...
ŞÜKRİYE TUTKUN GÜCÜM YETENE KADAR ŞARKI SÖZLERİ
Ah güneş burada da var
Ta ki batana kadar
Yıldızlar yine parlar
Şafak atana kadar
Yıldızlar yine parlar
Şafak atana kadar
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
Ah bir yağmur ki dinmiyor
Fener söndü yanmıyor
Yüreğim dayanmıyor
Hasret bitene kadar
Yüreğim dayanmıyor
Hasret bitene kadar
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar