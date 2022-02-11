Şükriye Tutkun Gücüm Yetene Kadar şarkı sözleri | Kırmızı Oda şarkıları! Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim sözleri...

Dizilerde ve filmlerde çalan şarkılar çok merak edilmektedir. Kırmızı Oda'da bu akşam yeni bir hayata başlayan Alya'nın sahnelerinde Türk müziğinin sevilen güçlü kadın seslerinden biri olan Şükriye Tutkun Gücüm Yetene Kadar yer verildi. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim sözleri...

ŞÜKRİYE TUTKUN GÜCÜM YETENE KADAR ŞARKI SÖZLERİ

Ah güneş burada da var

Ta ki batana kadar

Yıldızlar yine parlar

Şafak atana kadar

Yıldızlar yine parlar

Şafak atana kadar

Bilsen şimdi nerdeyim

Çılgın gecelerdeyim

Uzun bir seferdeyim

Gücüm yetene kadar

Gonca güllerim vardı

Burcu, burcu kokardı

Rengi soldu sarardı

Sevip tutana kadar

Bilsen şimdi nerdeyim

Çılgın gecelerdeyim

Uzun bir seferdeyim

Gücüm yetene kadar

Gonca güllerim vardı

Burcu, burcu kokardı

Rengi soldu sarardı

Sevip tutana kadar

Ah bir yağmur ki dinmiyor

Fener söndü yanmıyor

Yüreğim dayanmıyor

Hasret bitene kadar

Yüreğim dayanmıyor

Hasret bitene kadar

Bilsen şimdi nerdeyim

Çılgın gecelerdeyim

Uzun bir seferdeyim

Gücüm yetene kadar

Gonca güllerim vardı

Burcu, burcu kokardı

Rengi soldu sarardı

Sevip tutana kadar

Bilsen şimdi nerdeyim

Çılgın gecelerdeyim

Uzun bir seferdeyim

Gücüm yetene kadar

Gonca güllerim vardı

Burcu, burcu kokardı

Rengi soldu sarardı

Sevip tutana kadar

Bilsen şimdi nerdeyim

Çılgın gecelerdeyim

Uzun bir seferdeyim

Gücüm yetene kadar

Gonca güllerim vardı

Burcu, burcu kokardı

Rengi soldu sarardı

Sevip tutana kadar

Bilsen şimdi nerdeyim

Çılgın gecelerdeyim

Uzun bir seferdeyim

Gücüm yetene kadar

Gonca güllerim vardı

Burcu, burcu kokardı

Rengi soldu sarardı

Sevip tutana kadar

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