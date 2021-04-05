Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
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Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun, Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi raporunda beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Oyunculuk hayali kuran Bulgurcu'nun rapor çıkmadan önce yemekten zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulmuştu.

Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Şüpheli ölümü üzerine, Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön otopsi raporuna göre ölüm sebebinin beyin kanaması olduğu kaydedildi. Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beklenen rapor tamamlandı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni ortaya çıktı

AKILLARA YEMEKTEN ZEHİRLENMİŞ OLABİLECEĞİ GELMİŞTİ

Genç kızın, ölümünde cinayet ve intihar bulgusuna rastlanmazken yediği yemekten zehirlenerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı
Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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