Suikast filmi konusu nedir? Suikast oyuncuları ve Suikast özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Suikast filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Suikast konusu, özeti ve Suikast oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Suikast filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Suikast filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Suikast filmini izleyecek olanların merak ettiği Suikast konusu nedir, Suikast oyuncuları kimler ve Suikast özeti gibi konuları inceliyoruz.

SUİKAST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllar önce tezgâhlanmış bir patlamayla ölümü kurgulanan Bishop artık bir suikastçı olmaktan uzaklaştığını sanmaktadır. Amacı gözlerden uzak bir emekliliktir. Ama birileri onun hâlâ hayatta olduğunu bilmektedir. Bazı kişilerin kaza süsü verilerek öldürülebilmesi için bir tetikçiye ihtiyaç duyan Crain, suikastçıyı eski günlerine döndürüp ondan son bir kez faydalanmak için elinden geleni yapmakta kararlıdır.

SUİKAST FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Dennis Gansel

Oyuncular: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yapım Yılı: 2016 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 26 Ağustos 2016 Cuma

Senaryo: Philip Shelby, Tony Mosher

Yapımcı Firma: Chartoff-Winkler Productions

Yapım Ülkesi: Fransa, ABD

Orijinal Dil: İngilizce, Bulgarca