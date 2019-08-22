Şuhut'ta Vali Tutulmaz önderliğinde muhtarlar toplantısı yapıldı

22.08.2019 11:07

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına katıldı.



Vali Tutulmaz, toplantıdaki konuşmasında, öncelikle köylerdeki sorunlara değinerek çözüm için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini belirtti. Vali Tutulmaz'ın ele aldığı önemli konulardan birisi ise düğünlerde silah atılmamasıydı. Vali Tutulmaz düğünlerde kesinlikle silah atılmayacağını atanların ise gözünün yaşına bakmayacağını belirtti. Toplantı soru cevap şeklinde geçerken, merkez ve köy muhtarları köylerindeki sorunları ifade etmek için söz aldı.



Toplantıya, Vali Tutulmaz'ın yanı sıra, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, daire amirleri, merkez ve köy muhtarları katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA