Şuhut Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleşti.
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek meclis üyelerinin oylamasının ardından karara bağlandı. Başkan Bozkurt gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Ağustos Ayı Meclis Toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni etti. - AFYONKARAHİSAR