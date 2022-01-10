Şüheda ne demek? Şüheda anlamı ne? - Haberler
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Şüheda ne demek? Şüheda anlamı ne?

Şüheda ne demek? Şüheda anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Şüheda, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Şüheda ne demek? Şüheda anlamı ne? İşte, Şüheda kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Şüheda kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Şüheda anlamı ne? Şüheda ne demek?

ŞÜHEDA NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

Eski dönemlerde yoğun olarak kullanılmış bir sözcük olan şüheda,kelimesine bir örnek vermek gerekirse;

''Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda'' (Mehmet Akif Ersoy)

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