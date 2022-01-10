Şüheda ne demek? Şüheda anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Şüheda kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Şüheda anlamı ne? Şüheda ne demek?

ŞÜHEDA NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan şüheda, şehit anlamına gelmektedir. Eski dönemlerde yoğun olarak kullanılmış bir sözcük olan şüheda,kelimesine bir örnek vermek gerekirse; ''Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda'' (Mehmet Akif Ersoy)

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