Sufisinema Günleri'nde en iyi senaryoya ödülü verildi
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Sufisinema Günleri'nde en iyi senaryoya ödülü verildi

Sufisinema Günleri'nde en iyi senaryoya ödülü verildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Kültür Sanat

Sufisinema Günleri 2. Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Destek Yarışması'nda Mehmet Akif Güler'in "Cenneti Aramak" adlı eseri birinci oldu.

Sufisinema Günleri 2. Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Destek Yarışması'nda Mehmet Akif Güler'in "Cenneti Aramak" adlı eseri birinci oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Sufisinema Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmaya, İslam irfanı ve tasavvufun özünü anlatan çalışmalar başvurdu.

Yarışmada 19 senaryo arasından birinci seçilen Güler'in "Cenneti Aramak" eseri, 30 bin lira teşvik ödülü almaya hak kazandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Sufisinema Günleri Yürütme Kurulu Başkanı Abdüssettar Yarar, bir otelde düzenlenen ödül töreninde, etkinlik ile Konya'nın ve Anadolu'nun tasavvufi birikiminin sinema sanatı aracılığıyla insanlara ulaştırılmasında yönlendirici olmanın hedeflendiğini söyledi.

Türk sinemasının Sufi sinemanın tam farkına varamadığını ifade eden Yarar, şöyle konuştu:

"Sufisinema Günleri ile hem şehrin kültür-sanat hayatına yeni bir soluk getirilecek hem de kültür ekonomisi bağlamında şehir için yeni bir alan açılıp hazırlanmış olacaktır. Sufisinema Günleri etkinliği butik bir festival olsa da kendi alanında her türlü kamera tekniği ile ortaya konmuş film, belgesel, kısa film, klip, reklam, tanıtım filmi gibi bütün görsel ürünleri zaman içinde ağırlamayı ve değerlendirmeyi düşünmektedir.

Tasavvuf ve sinema bağlamını geliştirmek üzere düzenlediğimiz bu butik etkinliğe katılan tüm senaristlere, sinemacılara, yazarlara, eleştirmenlere ve diğer katılımcılarımıza teşekkür ederim. Bu yılki destek ödülümüzü alan Mehmet Akif Güler'i bütün organizasyon komitemiz ve jüri üyelerimiz adına tebrik ederim."

Sufisinema Günleri'nde en iyi senaryoya ödülü verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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