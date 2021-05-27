Sudanlı Musa Filmi
Sudanlı Musa filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sudanlı Musa filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Özgür Bakar'ın yönettiği film, I. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nın farklı cephelerinde mücadelesini sürdüren Sudanlı Musa'nın hikâyesini odağına alıyor.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Sudanlı Musa
Yapımcı Firma: Kafa İşler
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 04.03.2022
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Kaynak: InterSinema.com