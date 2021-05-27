Sudanlı Musa Filmi
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Sudanlı Musa Filmi

Sudanlı Musa Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Sudanlı Musa filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sudanlı Musa filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Özgür Bakar'ın yönettiği film, I. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nın farklı cephelerinde mücadelesini sürdüren Sudanlı Musa'nın hikâyesini odağına alıyor.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Sudanlı Musa

Yapımcı Firma: Kafa İşler

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 04.03.2022

Sudanlı Musa Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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