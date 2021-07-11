Sudan'ın Port Sudan kentindeki şiddet olayında 4 kişi hayatını kaybetti
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Sudan'ın Port Sudan kentindeki şiddet olayında 4 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın Port Sudan kentindeki şiddet olayında 4 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'ın doğusunda yer alan Port Sudan kentindeki şiddet olayında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan'ın doğusunda yer alan Port Sudan kentindeki şiddet olayında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil toplum aktivisti Halid Muhammed Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kimliği belirsiz kişilerin Salabona semtindeki 'el-Amir' adlı spor kulübüne patlayıcı atması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı." diye konuştu.

Nur, faillerin kaçarken kulübün bulunduğu mahallede bir kadını da silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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