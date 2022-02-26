Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu, Rusya'da

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile bir araya gelmesi

Heyetler arası görüşmeden detaylar MOSKOVA - Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, resmi temaslar için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile bir araya geldi.