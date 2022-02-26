Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu, Rusya'da
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile bir araya gelmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar MOSKOVA - Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, resmi temaslar için bulunduğu Rusya'nın...
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile bir araya gelmesi
Heyetler arası görüşmeden detaylar MOSKOVA - Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, resmi temaslar için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile bir araya geldi.