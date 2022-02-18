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Sudan Deve Yarışları başladı

AA, Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Sudan Deve Yarışlarından drone görüntüleri Yarışta kazanan Salim Abdullah ile röportaj Kesele Eyaleti Gençlik ve Spor Genel Müdürü Adem Muhammed Adem ile röportajKESELE - Sudan Deve Yarışları, bir çok ülkeden 500'e yakın devenin katılımıyla, Sudan'ın doğu sınırındaki Kesele kentinde düzenlendi.

Sudan Deve Yarışlarından drone görüntüleri

Yarışta kazanan Salim Abdullah ile röportaj

Kesele Eyaleti Gençlik ve Spor Genel Müdürü Adem Muhammed Adem ile röportaj

KESELE - Sudan Deve Yarışları, bir çok ülkeden 500'e yakın devenin katılımıyla, Sudan'ın doğu sınırındaki Kesele kentinde düzenlendi.

Sudan Deve Yarışları başladı

Sudan Deve Yarışları başladı

Sudan Deve Yarışları başladı

Röportaj, gençlik, Drone, Sudan, Güncel, Haberler

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