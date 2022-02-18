Sudan Deve Yarışları başladı
AA, Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Sudan Deve Yarışlarından drone görüntüleri Yarışta kazanan Salim Abdullah ile röportaj Kesele Eyaleti Gençlik ve Spor Genel Müdürü Adem Muhammed Adem ile röportajKESELE - Sudan Deve Yarışları, bir çok ülkeden 500'e yakın devenin katılımıyla, Sudan'ın doğu sınırındaki Kesele kentinde düzenlendi.
Sudan Deve Yarışlarından drone görüntüleri
Yarışta kazanan Salim Abdullah ile röportaj
Kesele Eyaleti Gençlik ve Spor Genel Müdürü Adem Muhammed Adem ile röportaj
KESELE - Sudan Deve Yarışları, bir çok ülkeden 500'e yakın devenin katılımıyla, Sudan'ın doğu sınırındaki Kesele kentinde düzenlendi.