Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
05.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:11

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Sudan'ın başkenti Hartum'da Kovid-19'a yakalanan 56 yaşındaki Türk vatandaşı Muhammed Hanifi Aydın'ı ambulans uçakla İstanbul'a getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının çağrısı üzerine hasta için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında yurtdışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmeye devam ediyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde virüse yakalanan vatandaşlarına sahip çıkan bakanlık, bu kez Sudan'da bulunan bir Türk vatandaşının yardım çağrısına koştu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ambulans uçak, başkent Hartum'da Alsaaha Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı 56 yaşındaki Muhammed Hanifi Aydın'ı, tedavisini devam ettirmek üzere İstanbul'a getirdi.

TEDAVİSİNE İSTANBUL'DA DEVAM EDİLECEK

Saat 20.15'de Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçağı, apronda tam teşekküllü ambulanstaki sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık tedbirleri uygulanarak uçaktan ambulansa nakledilen Aydın daha sonra, tedavisinin devam edeceği Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde de dünyanın farklı ülkelerinde bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmişti.

BAKAN KOCA TALİMAT VERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, Sudan'daki hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

Sudan'daki koronavirüs hastası vatandaş ambulans uçakla yurda getirildi
Sudan'daki koronavirüs hastası vatandaş ambulans uçakla yurda getirildi

Kaynak: İHA

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