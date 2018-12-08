Sudan'da Maden İşçilerinin Altın Aradıkları Kuyu Yıkıldı: 3 Ölü, 3 Yaralı
Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde ilkel yollarla madencilik yapan işçilerin altın aradıkları kuyunun yıkılması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde ilkel yollarla madencilik yapan işçilerin altın aradıkları kuyunun yıkılması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sudan Su Kaynakları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri eyaletinde altın aradıkları kuyunun yıkılması sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, 10 kişinin de kuyuda mahsur kaldığı kaydedildi.
Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sudan'da çok sayıda kişi, ilkel yolları kullanarak maden işliği yapıyor.