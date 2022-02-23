Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen "Cumhuriyet Kupası" başladı
AA, Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupasının başlaması Yarışmacı Muntaser İdris el-Fadil ile röportaj Hakem Refah Hasan ile röportaj Sudan Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Muhanned el-Fadil ile röportaj HARTUM - Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından...
Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupasının başlaması
Yarışmacı Muntaser İdris el-Fadil ile röportaj
Hakem Refah Hasan ile röportaj
Sudan Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Muhanned el-Fadil ile röportaj
HARTUM - Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası başladı. Başkent Hartum'da düzenlenen kupaya katılan 200'den fazla yarışmacı birincilik için mücadele etti.