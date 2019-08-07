Suda kaybolduktan yarım saat sonra bulunan Muhammet'in durumu kritik

07.08.2019 18:53

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde serinlemek için Kılıçkaya Barajı'na giren Muhammed Ömer Uçar (17) suda kayboldu. Yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından baygın halde bulunan Uçar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesi yakınlarında bulunan Kılıçkaya Baraj'ında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Muhammet Ömer Uçar, serinlemek için baraj gölüne girdi. Yüzme bilmeyen Uçar, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ayrıca Suşehri İtfaiyesi kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından suda arama yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından su içinde baygın haldeki Uçar'a ulaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uçar ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberi alarak göle gelen Uçar'ın yakınları ise kurtarma çalışmaları sırasında sinir krizi geçirdi. Tedavisi süren gencin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: DHA