Suçüstü yakalanan gençten pişkin savunma: Çıkınca oto faresi olacağım

Konya'da otomobilden hırsızlık yaparken yakalanan 'oto hırsızlık faresi' lakaplı şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada önce "Pişmanım" dedi, ardından "Çıkınca oto faresi olacağım" dedi. 16 suçtan kaydı olan 19 yaşındaki hırsız adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık olayı, merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine 'oto hırsızlık faresi' lakaplı M.A.'yı otomobilden hırsızlık yaparken yakaladı.

OTOMOBİLDEKİ ALETLERİ ÇALMAYA ÇALIŞIYORDU

Otomobilden kırıcı delici matkap ve taşlama makinesi gibi aletleri çalmaya çalışan şüpheli M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

16 SUÇTAN KAYDI VAR

Şüpheli, gazetecilerin neden yaptın sorusuna önce "Pişmanım" dedi, ardından hastaneden çıkınca "Oto hırsızlık faresi olacağım" dedi. Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.