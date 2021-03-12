Suçüstü yakalanan gençten pişkin savunma: Çıkınca oto faresi olacağım
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Suçüstü yakalanan gençten pişkin savunma: Çıkınca oto faresi olacağım

12.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:01

Konya'da otomobilden hırsızlık yaparken yakalanan 'oto hırsızlık faresi' lakaplı şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada önce "Pişmanım" dedi, ardından "Çıkınca oto faresi olacağım" dedi. 16 suçtan kaydı olan 19 yaşındaki hırsız adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık olayı, merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine 'oto hırsızlık faresi' lakaplı M.A.'yı otomobilden hırsızlık yaparken yakaladı.

OTOMOBİLDEKİ ALETLERİ ÇALMAYA ÇALIŞIYORDU

Otomobilden kırıcı delici matkap ve taşlama makinesi gibi aletleri çalmaya çalışan şüpheli M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

16 SUÇTAN KAYDI VAR

Şüpheli, gazetecilerin neden yaptın sorusuna önce "Pişmanım" dedi, ardından hastaneden çıkınca "Oto hırsızlık faresi olacağım" dedi. Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Suçüstü yakalanan gençten pişkin savunma: Çıkınca oto faresi olacağım
Haber Yorumları (4)
KEDİ: 16 kez yakalanıp çıkan 17de de çıkar takma kafana farecik seni
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BEHCET: NiÇİN PİŞKİN OLMASINKİ PİŞMAN EDECEK YASAMI VAR ÇIKACAĞINDANDA ÇOK EMİN
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MİSAFİR: Dizilerde hırsızlığı şirin gösterirsen olacağı budur bir ay yatıp çıkar eskiden hırsızlık alçak bir suçtu şimdi sıradan bir şey oldu ne ar kaldi ne edep oto faresi olacakmış alçak insan utanmadan da konuşuyor sen alçak bir insansin
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