: Suçluların yakalanmasında görev ortaklığı yapıyorlar (2)

07.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:09

Narkotik, terör ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda görev yapan dedektör köpeklerle idarecileri, operasyonlarda ortak hareket ediyor.

Türk Polis Teşkilatının "hassas burunları" köpekler, Gölbaşı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğünde eğitiliyor.

Eğitimlerde daha çok Alman çoban köpeği, Belçika çoban köpeği, Hollanda çoban köpeği, golden retriver, labrador retriver ve cocker spaniel cinsleri tercih ediliyor.

Köpekler, idarecileriyle uyuşturucu, patlayıcı, silah-mühimmat, canlı insan, kadavra, banknot, özel operasyon, asayiş devriye, çay-tütün ve iz takip alanlarında 9 ile 24 hafta arasında değişen sürelerde eğitimlere alınıyor.

Formda kalmaları için merkezde her gün eğitim verilen köpekler, alttan ısıtmalı barınaklarda kalıyor ve bakımları uzman personel tarafından yapılıyor.

İki yeni branş eklendi

Merkezde görevli Komiser Merve Hilal Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru ve genç köpek eğitim programlarının başlatılmasıyla merkezdeki görev köpeği branş sayısının 12'ye yükseldiğini söyledi.

Köpeklerin ilk eğitimlerini annelerinden aldıklarını belirten Yıldız, uzmanlarca verilen eğitimlerin 45 günlükten itibaren başladığını dile getirdi.

Yıldız, köpeklerin 10 aylık olduklarında branşlara hazır hale geldiklerini ve en az 3 aylık eğitim verildiğini anlattı.

Soğuk havanın köpekleri etkilemediğini ifade eden Yıldız, alttan ısıtmalı barınaklarda kalan köpeklerin veterinerler tarafından kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Yıldız, kış mevsiminde daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan köpeklerin mama gramajlarının artırıldığını ve rasyonlarına ek gıdalar konulduğunu dile getirdi.

Ahde vefanın örnekleri

Köpeklerin ortalama 10-12 yaşına kadar görev aldıklarını belirten Yıldız, görev yapamayacakları kesinleşen köpeklere vefa borcu olarak ölene kadar merkezde bakıldığını ifade etti.

Yıldız, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Musul'daki görevlerde ölen köpekler "Zehir" ve "Fırtına"nın isimlerinin ahde vefa örneği olarak barınaklarda yaşatıldığını söyleyerek, yabancı ülkelerle imzalanan iş birliği anlaşmaları kapsamında uluslararası eğitim programları düzenlendiğini, bazı ülkelere hibe köpek verildiğini anlattı.

"Köpeklerin sosyalizasyonu ve oyun güdüsü yüksek olmalı"

Merkezde görev yapan köpek eğitmeni Eşref Ak da 12 yıldır değişik illerde aynı birimde çalıştığını dile getirdi.

Görevlerde kullandıkları köpeklerin yetiştirilerek, satın alınarak ya da hibe yoluyla temin edildiğini belirten Ak, sosyalizasyonu ve oyun güdüsü yüksek köpeklerin görev köpeği olarak eğitildiğini söyledi.

Görev köpeği ile idarecisi arasındaki ilişkiye değinen Ak, "İllerde köpekle çalışacak arkadaşları buraya teste çağırıyoruz. Burada baktığımız en önemli kriter, köpeği sevip sevmediği, köpekle bağ kurup kuramadığı. Köpek bir makine değil, sosyal, duyguları olan, hissedebilen bir canlı. Eğer sevk kayışını tuttuğunuz zaman o duyguyu, hissi köpeğe veremiyorsanız o köpeği çalıştıramazsınız." diye konuştu.

Eğitim gören kursiyerlere "Siz bir sahip, o bir köpek değil, ortaksınız." telkininde bulunduklarını ifade eden Ak, bu mantığın oturmasının ardından sürecin doğal olarak işlediğini söyledi.

"Arkadaşlara arama mantığını da anlatıyoruz"

Ak, merkezde görevli eğitmenin sokak köpeğini eğitmesi ya da dışarıdan bir kişinin merkezdeki köpekle uyumlu çalışabilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili de şunları söyledi:

"Biz burada kursta sadece köpeği eğitmiyoruz, aynı zamanda arkadaşlara arama mantığını da anlatıyoruz. Dışarıdaki bir vatandaş bunu bilmediğinden köpekle çalışması çok zor ancak buradaki bir arkadaş, sosyalizasyon, arama bulma ve oyun güdüsü yüksek olan dışarıdaki bir köpekle çok rahat çalışabilir."

Kaynak: AA

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