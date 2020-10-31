Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
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Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!

31.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:16
Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Suçlu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Suçlu konusu, özeti ve Suçlu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Suçlu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Suçlu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Suçlu filmini izleyecek olanların merak ettiği Suçlu konusu nedir, Suçlu oyuncuları kimler ve Suçlu özeti gibi konuları inceliyoruz.

SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konu: Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds), gizemli bir şekilde öldürülür...Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar.

SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orjinal adı: Criminal

Türü: Aksiyon, Dram, Suç

Yapım Yılı: 2016

Yönetmen: Ariel Vromen

Oyuncular: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds

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