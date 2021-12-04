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Suç örgütü üyesi Antalya'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Suç örgütü üyesi Antalya'da yakalandı

Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütü içinde bir dönem faaliyet gösteren M.Ç. Antalya'da başkası adına düzenlenen kimlikle yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütü içinde bir dönem faaliyet gösteren M.Ç. Antalya'da başkası adına düzenlenen kimlikle yakalandı. Hakkında 8 ayrı suçtan 13 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada M.Ç.'nin Antalya'da başkasına ait kimlikle konakladığı bilgisine ulaşıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalarla yakalanan firari hükümlü M.Ç.'nin üst aramasında başkasına ait M.K. adına düzenlenmiş sürücü belgesi ele geçirildi. Ele geçirilen sürücü belgesi ile ilgili olarak, M.Ç. hakkında başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan ayrıca adli işlem başlatıldı.

Hükümlü veya tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, iftira, silahla tehdit, basit yaralama, 2 adet sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçlarından olmak üzere toplam 8 suçtan 13 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. tutuklandı. - ANTALYA

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