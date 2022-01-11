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Suç makinesi cinayet zanlısı sahte kimlikle gezerken yakalandı

Suç makinesi cinayet zanlısı sahte kimlikle gezerken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suç makinesi cinayet zanlısı sahte kimlikle gezerken yakalandı İzmir'de polis, cinayet dahil bir çok suçtan aranması olan zanlıyı yakaladı İzmir'in Tire ilçesinde, tasarlayarak adam öldürme suçu dahil bir çok suçtan aranması olan zanlı, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uzun süreli...

TİRE, İZMİR (İHA) - Suç makinesi cinayet zanlısı sahte kimlikle gezerken yakalandı

İzmir'de polis, cinayet dahil bir çok suçtan aranması olan zanlıyı yakaladı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, tasarlayarak adam öldürme suçu dahil bir çok suçtan aranması olan zanlı, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uzun süreli takibin ardından kıskıvrak yakalandı. Sahte kimlikle gezerek kendisini gizlediği tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu, hakkında iki kez tasarlayarak adam öldürme suçundan hapis cezası olan, yaralama ve evrakta sahtecilik gibi dosyalardan da hakkında yakalama kararı bulunan S.Ç.'yi takibe aldı. S.Ç.'nin izini süren ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Polisi sahte kimlikle atlatmak isteyen ve sokakta gezerken kaçmadan durdurulan suç makinesi S.Ç., sorgusunun ardından daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Suç makinesi cinayet zanlısı sahte kimlikle gezerken yakalandı

Suç makinesi cinayet zanlısı sahte kimlikle gezerken yakalandı

Suç makinesi cinayet zanlısı sahte kimlikle gezerken yakalandı

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