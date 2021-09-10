Sübye ne demek? TDK'ya göre Sübye nedir, ne demektir? Sübye ne anlama geliyor? - Haberler
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Sübye ne demek? TDK'ya göre Sübye nedir, ne demektir? Sübye ne anlama geliyor?

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Sübye ne demek? TDK'ya göre Sübye nedir, ne demektir? Sübye ne anlama geliyor?

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Sübye kelimesidir. Peki, Sübye ne demek? TDK'ya göre Sübye nedir, ne demektir? Sübye ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

Sübye nedir, ne demek? Sübye kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Sübye ne anlama geliyor? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TDK'YA GÖRE SÜBYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Sübye, "Mürekkep balığı" ve "Badem içi, ezilmiş sarımsak, kavun çekirdeği vb.nden yapılan boza koyuluğunda sıvı" anlamlarına gelmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sübye ne demek? TDK'ya göre Sübye nedir, ne demektir? Sübye ne anlama geliyor?

Tdk Sübye 1. anlamı : Mürekkep balığı

TDK Sübye 2. anlamı : Badem içi, ezilmiş sarımsak, kavun çekirdeği vb.nden yapılan boza koyuluğunda sıvı

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