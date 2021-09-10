Sübye ne demek? TDK'ya göre Sübye nedir, ne demektir? Sübye ne anlama geliyor?

Sübye nedir, ne demek? Sübye kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Sübye ne anlama geliyor? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TDK'YA GÖRE SÜBYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Sübye, "Mürekkep balığı" ve "Badem içi, ezilmiş sarımsak, kavun çekirdeği vb.nden yapılan boza koyuluğunda sıvı" anlamlarına gelmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Tdk Sübye 1. anlamı : Mürekkep balığı

TDK Sübye 2. anlamı : Badem içi, ezilmiş sarımsak, kavun çekirdeği vb.nden yapılan boza koyuluğunda sıvı

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