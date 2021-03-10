Şubat ayında en çok Müslüm Gürses ve Sezen Aksu dinledi
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Şubat ayında en çok Müslüm Gürses ve Sezen Aksu dinledi

10.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:02
Şubat ayında en çok Müslüm Gürses ve Sezen Aksu dinledi

Müzik platformu fizy'de Şubat ayının en çok dinlenen isimleri Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya gibi ünlü isimlerin yanı sıra Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Serdar Ortaç, Bilal Sonses, Gazapizm ve Tarkan oldu.

Müzik platformu fizy'de Şubat ayının en çok dinlenen isimleri Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya gibi ünlü isimlerin yanı sıra Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Serdar Ortaç, Bilal Sonses, Gazapizm ve Tarkan oldu.

Dijital müzik platformu fizy'de Şubat ayının şampiyonları belli oldu. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses ve Ahmet Kaya'nın yanı sıra her yaştan dinleyici kitlesine sahip Tarkan ve Serdar Ortaç, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses ve Gazapizm de fizy'de Şubat ayında en çok dinlenen isimler arasında yer aldı.

35 milyondan fazla şarkıyla her zevkten müzik türüne hitap eden platformda Şubat ayında en fazla Derya Bedavacı'nın 'Affet' isimli parçası beğenilirken, Cem Adrian ve Mark Eliyahu'nun son zamanların en ilgi gören düeti'Kül' de en fazla paylaşılan parça oldu. Kullanıcılar en fazla İkilem'in 'Bir Sebebi Var' parçasını dinlerken, en çok aratılan isim de Ahmet Kaya oldu.

DİNLEYİCİLER POP MÜZİKTEN VAZGEÇMEDİ

fizy'li müzikseverler Şubat ayında yine en fazla pop türü parçalar dinledi. Popu rap ve 'oldies' kategorileri takip etti. Dijital müzik platformu editörlerinin titizlikle oluşturduğu listeler arasında en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: 'En Yeniler (Yerli)', 'En Yeniler (Yabancı)', 'Günün Listesi', '90'lar Türkçe Pop', 'fizy pop', 'fizy rap', '2000'ler Türkçe Rock', 'Koş fizy Koş', '#EvdeHayatVar pop', 'Tatlı Romantik'.

İSTANBUL İLK SIRADA

Şubat ayında fizy'i en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul gelirken onu Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Kayseri, Samsun takip etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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