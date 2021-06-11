Suat Altın kimdir? Suat Altın kaç yaşında, nereli?

Gündeme gelen isimlerden biri olan Suat Altın hakkında Suat Altın kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Suat Altın kaç yaşında, nereli? Suat Altın'ın hayatı ve biyografisi!

Suat Altın kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Suat Altın'ın hayatı ve biyografisi haberimizde!

SUAT ALTIN KİMDİR?

Yeşilyurt Kayseri doğumlu olan Suat Altın, on üç yaşında, müteahhit olan babasının yanında çalışmaya başlayarak inşaat sektörünün her alanında bilgi ve tecrübe edinmiştir. Elde ettiği deneyimleri saygı ve sevgi çerçevesinde çalışma arkadaşlarına aktarmıştır. 1970 yılında faaliyete Suat Altın Bey'in babasının kurduğu Altın İnşaat olarak başlayan firma 2007 yılına kadar Kayseri'nin farklı bölgelerinde 2.000 konut yapıp teslim etmiştir. Bu tarihten sonra Suat Altın İnşaat ismiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gelişen inşaat piyasasının öngörülerini, artan arz-talep dengelerini iyi takip eden Suat Altın ve liderliğinde ki firma, birbirinden değerli ve ciddi proje inşalarıyla 2014 yılına kadar konut imalatını 5.000'e ulaştırmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanımız Suat Altın; mimarlık, mühendislik ve satış ekipleriyle birlikte İstanbul, Ankara gibi metropol şehirlerin yanında Dubai, Çin ve Almanya gibi gelişen ülkelerde, şehirlerde bulunan dünyada markalaşmış birçok proje ve firmayı yerinde incelemiştir. Bu projelerde ki modeller ve izlenimler firmanın kendi kültürüyle harmanlanarak Kayseri ve İstanbul'da fark edilir birçok projeye imza atılmıştır.

Projelerde inşaat yatırımı yapılan her noktada kalite ve güveni garanti ederek Kayseri'nin gurur duyduğu, her ayrıntının düşünüldüğü farklı yaşam tarzlarıyla, farklı projelere göre insanların rahat ve huzurla yaşayabileceği mekânlar inşa edilerek sosyal alanlı binalar haline getirilmiştir. Kayseri'de sektörünün lideri olma yolunda ilerleyen Suat Altın, sadece Kayseri'de değil ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesin de 2023 yılına kadar ciddi işler yaparak ülkemize ve milletimize faydalı olma misyonu çerçevesinde çalışmaktadır. Siyasi olarak hiçbir görevi olmayan Suat Altın, Müsiad Kayseri İnşaat Komisyon Başkanlığı ve Kayseri Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Amatör olarak futbol ve voleybol oynayan Suat Altın, evli ve 4 çocuk babasıdır.