Suat Akyol kimdir? Suat Akyol neden öldü?
Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Milli sporcu Suat Akyol, 8 Kasım 2021 günü Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Üzücü gelişme sonrası Suat Akyol kimdir, merak edildi.
Vücut Geliştirme Milli Takımı'nın eski sporcusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Suat Akyol kimdir?
SUAT AKYOL NEDEN ÖLDÜ?
dli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Akdeniz Manşet'in haberine göre; yapılan otopsi sonrası cenazesinin Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Milli sporcu Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken intihar sebebi ile ilgili olarak çok sayıda iddia gündeme geldi.
SUAT AKYOL KİMDİR?
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde yarışan Suat Akyol, 234 sporcu arasında klasik vücut geliştirme büyük erkekler 1,71 dalında birinci olmuştu.