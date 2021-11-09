Vücut Geliştirme Milli Takımı'nın eski sporcusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Suat Akyol kimdir?

SUAT AKYOL NEDEN ÖLDÜ?

dli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Akdeniz Manşet'in haberine göre; yapılan otopsi sonrası cenazesinin Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Milli sporcu Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken intihar sebebi ile ilgili olarak çok sayıda iddia gündeme geldi.

SUAT AKYOL KİMDİR?

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde yarışan Suat Akyol, 234 sporcu arasında klasik vücut geliştirme büyük erkekler 1,71 dalında birinci olmuştu.

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