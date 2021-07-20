SUALTI RAGBİSİNİN ALTIN ÇOCUĞU, GENÇ MİLLİ TAKIM KAPTANIMIZ DENİZHAN IĞDIR'I KAYBETTİK

SUALTI RAGBİSİNİN ALTIN ÇOCUĞU, GENÇ MİLLİ TAKIM KAPTANIMIZ DENİZHAN IĞDIR'I KAYBETTİK Sualtı Ragbisi Genç Milli Takım Kaptanımız Denizhan Iğdır, yaşadığı talihsiz bir kaza sonunda hayatını kaybetti.

SUALTI RAGBİSİNİN ALTIN ÇOCUĞU, GENÇ MİLLİ TAKIM KAPTANIMIZ DENİZHAN IĞDIR'I KAYBETTİK Sualtı Ragbisi Genç Milli Takım Kaptanımız Denizhan Iğdır, yaşadığı talihsiz bir kaza sonunda hayatını kaybetti. Milli Sporcumuz Denizhan Iğdır'ın vefat haberi, sualtı topluluğu üyelerimizi ve federasyonumuzu yasa boğdu.

Balıkesir'in Altınoluk sahilinde dün yaşanan talihsiz bir kaza sonunda aramızdan ayrılan Sualtı Ragbisi Genç Milli Takım Kaptanımız Denizhan Iğdır, 25 yıllık yaşamına sayısız ulusal ve uluslararası başarılar sığdırdı. 2016'daki Avrupa Gençler Sualtı Şampiyonası'nda takım arkadaşlarıyla birlikte altın madalyayı göğüsleyen Denizhan Iğdır, 2013 yılında bu spora başladı. Ege Sualtı Sporları Kulübü'nde sayısız Türkiye şampiyonluğu başarısını yaşayan başarılı Sporcumuz, hem genç hem büyüklerde milli takımın vazgeçilmez oyuncusuydu. Sualtı ragbisinin 2 numaralı oyuncusu olarak bilinen Denizhan Iğdır, Avrupa Ligi'nde üçüncülüğü, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda takım arkadaşlarıyla 5. liği yaşadı ve ülkemize yaşattı.

Sualtı Ragbisi Milli Takımlar Antrenörü Tarkan Laleli, "Denizhan'ın aramızdan ayrılışının acısı karşısında söyleyeceğimiz her şey kifayetsiz kalır. Onu tanımak, onunla çalışmak, onun yarattığı başarılara tanıklık etmek, onun hayatına sığdırdığı altın madalyaların mutluluğunu birlikte yaşamak hayatımızın en değerli ve silinemeyecek anılarını oluşturacak. Davranışlarıyla çevresindeki gençlere örnek olan Denizhan, sualtı ragbisinin "altın çocuğu" olarak bizimle birlikte yaşamaya devam edecek. Allah rahmet eylesin. Ailesine, takım arkadaşlarına, sevdiklerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Şahin Özen son derece üzgün olduklarını belirterek, "Milli Sporcumuz Denizhan'ın aramızdan ayrılışının acısını ve şokunu yaşıyoruz. Kişiliğiyle ve sualtı ragbisindeki muhteşem başarılarıyla Denizhan'ı her daim kalbimizde ve ruhumuzda yaşayacağız, yaşatacağız. Kederli ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Denizhan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Sualtı topluluğu ailemizin başı sağolsun. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Kaynak: Habermetre