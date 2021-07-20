SUALTI RAGBİSİNİN ALTIN ÇOCUĞU, GENÇ MİLLİ TAKIM KAPTANIMIZ DENİZHAN IĞDIR'I KAYBETTİK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SUALTI RAGBİSİNİN ALTIN ÇOCUĞU, GENÇ MİLLİ TAKIM KAPTANIMIZ DENİZHAN IĞDIR'I KAYBETTİK

SUALTI RAGBİSİNİN ALTIN ÇOCUĞU, GENÇ MİLLİ TAKIM KAPTANIMIZ DENİZHAN IĞDIR'I KAYBETTİK
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

SUALTI RAGBİSİNİN ALTIN ÇOCUĞU, GENÇ MİLLİ TAKIM KAPTANIMIZ DENİZHAN IĞDIR'I KAYBETTİK Sualtı Ragbisi Genç Milli Takım Kaptanımız Denizhan Iğdır, yaşadığı talihsiz bir kaza sonunda hayatını kaybetti.

SUALTI RAGBİSİNİN ALTIN ÇOCUĞU, GENÇ MİLLİ TAKIM KAPTANIMIZ DENİZHAN IĞDIR'I KAYBETTİK Sualtı Ragbisi Genç Milli Takım Kaptanımız Denizhan Iğdır, yaşadığı talihsiz bir kaza sonunda hayatını kaybetti. Milli Sporcumuz Denizhan Iğdır'ın vefat haberi, sualtı topluluğu üyelerimizi ve federasyonumuzu yasa boğdu.

Balıkesir'in Altınoluk sahilinde dün yaşanan talihsiz bir kaza sonunda aramızdan ayrılan Sualtı Ragbisi Genç Milli Takım Kaptanımız Denizhan Iğdır, 25 yıllık yaşamına sayısız ulusal ve uluslararası başarılar sığdırdı. 2016'daki Avrupa Gençler Sualtı Şampiyonası'nda takım arkadaşlarıyla birlikte altın madalyayı göğüsleyen Denizhan Iğdır, 2013 yılında bu spora başladı. Ege Sualtı Sporları Kulübü'nde sayısız Türkiye şampiyonluğu başarısını yaşayan başarılı Sporcumuz, hem genç hem büyüklerde milli takımın vazgeçilmez oyuncusuydu. Sualtı ragbisinin 2 numaralı oyuncusu olarak bilinen Denizhan Iğdır, Avrupa Ligi'nde üçüncülüğü, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda takım arkadaşlarıyla 5. liği yaşadı ve ülkemize yaşattı.

Sualtı Ragbisi Milli Takımlar Antrenörü Tarkan Laleli, "Denizhan'ın aramızdan ayrılışının acısı karşısında söyleyeceğimiz her şey kifayetsiz kalır. Onu tanımak, onunla çalışmak, onun yarattığı başarılara tanıklık etmek, onun hayatına sığdırdığı altın madalyaların mutluluğunu birlikte yaşamak hayatımızın en değerli ve silinemeyecek anılarını oluşturacak. Davranışlarıyla çevresindeki gençlere örnek olan Denizhan, sualtı ragbisinin "altın çocuğu" olarak bizimle birlikte yaşamaya devam edecek. Allah rahmet eylesin. Ailesine, takım arkadaşlarına, sevdiklerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Şahin Özen son derece üzgün olduklarını belirterek, "Milli Sporcumuz Denizhan'ın aramızdan ayrılışının acısını ve şokunu yaşıyoruz. Kişiliğiyle ve sualtı ragbisindeki muhteşem başarılarıyla Denizhan'ı her daim kalbimizde ve ruhumuzda yaşayacağız, yaşatacağız. Kederli ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Denizhan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Sualtı topluluğu ailemizin başı sağolsun. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SUALTI RAGBİSİNİN ALTIN ÇOCUĞU, GENÇ MİLLİ TAKIM KAPTANIMIZ DENİZHAN IĞDIR'I KAYBETTİK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 23:20:03. #1.15#

title