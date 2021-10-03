Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi - Haberler
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Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus polisi olarak görev yapan Ahmet Uysal, kendisi gibi yunus polis memuru olarak çalışan meslektaşı Kübra Berber'e su altında evlilik teklifi yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus polisi olarak görev yapan Ahmet Uysal, kendisi gibi yunus polis memuru olarak çalışan meslektaşı Kübra Berber'e su altında evlilik teklifi yaptı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus motorize ekiplerde görevli polis memuru Ahmet Uysal, kendisi gibi motorlu yunus polisi olan Kübra Berber ile arkadaşlıklarını evliliğe taşımak istedi. Uysal, İçmeler Mahallesi'nde dalış merkezinde çalışan arkadaşlarından evlilik teklifi organizasyonu için yardım istedi. Kız arkadaşı Kübra Berber'i dalış yapma bahanesi ile su altına indiren Ahmet Uysal'ın arkadaşları, üzerinde 'Benimle evlenir misin? Cevabın evet ise bana sarıl, hayır ise oksijen tüpünü kapat' yazılı pankart açtı. Pankartı okuyan Kübra Berber, evlenme teklifini kabul ettiğini belirterek Uysal'a sarıldı. Uysal, yanında getirdiği yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Birlikte su yüzüne çıkan çifti alkışlarla karşılayan arkadaşları tebrik etti.

Su altında yaşanan ilginç evlilik teklifi, genç çiftin arkadaşları tarafından su altı kamerası ile kaydedilerek unutulmaz anlar ölümsüzleştirildi. - MUĞLA

Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi

Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi

Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi

Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi

Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi

Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi
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