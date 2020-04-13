Su Soley'den çocuklara ninniler
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Su Soley'den çocuklara ninniler

Alternatif müziğin sevilen sesi Su Soley, çok yönlü kimliğini bu defa çocuklar için hazırladığı bir ninni projesiyle karşımıza çıkarttı

13.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:32
Su Soley'den çocuklara ninniler

Koronavirüs salgınından kaynaklı karantina sürecinde üretimlerine odaklanan başarılı sanatçı, geçmişten bugünlere en çok sevilen ninnileri yeniden düzenleyerek, bu çalışmalarını çocuklara armağan etti.

Geçmiş projelerinde de pek çok çocuk şarkısı ve ninni seslendiren aynı zamanda Youtube'da da milyonlarca dinlenen çocuk şarkılarının sesi olarak da tanıdığımız Su Soley, şimdi ise seslendirdiği farklı şarkıları Soley Kids projesiyle minik dinleyicileriyle paylaşıyor.& ;

Uzun soluklu ninniler

Çocuklara ve ailelerine aralıksız yepyeni şarkılar sunmak için oluşturduğu Soley Kids aracılığı ile paylaşımlarına devam edecek olan Su Soley, nesiller boyunca günümüze gelen; Fış Fış Kayıkçı, Dandini Dastana, Uyu Yavrum Ninni ve Ninni Yavrum Ninni adlı ninnilerin bir arada bulunan albümü, meditatif ağırlıklı uzun soluklu dinlenebilecek ninniler arasında yerini aldı.

Su Soley'in yeni projesi& ; kendi yapım firması Soley Tunes'un alt markası olan Soley Kids'in ilk albümü olan Ninniler albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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