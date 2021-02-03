Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu
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Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu

03.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:35
Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu

Artvin'in Borçka ilçesi belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu(52), içme suyu şebekesinde meydana gelen arızayı onarmak için girdiği çukurunda çalıştığı esnada, toprak ve beton molozlarının üzerine düşmesi sonucu hayatın kaybetti.

Artvin'in Borçka ilçesi belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu(52), içme suyu şebekesinde meydana gelen arızayı onarmak için girdiği çukurunda çalıştığı esnada, toprak ve beton molozlarının üzerine düşmesi sonucu hayatın kaybetti.
Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Borçka Aydınlar mahallesinde içme suyu şebekesinde arıza meydana geldi. Arızayı gidermek için açılan çukura giren belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu, çalıştığı esnada üzerine düşen toprak ve beton moloz yığının altında kaldı. İş arkadaşları tarafından çukurdan çıkartılan Mustafa Veziroğlu kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve bir çocuk babası olan Belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu için, yarın belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
(Ziya Akyıldız/İHA)

Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu
Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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