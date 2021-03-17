Su Savaşları Hakan kim? Hakan Girginer kimdir?

TRT Belgesel ekranlarında büyük keyifle izlediğimiz Su Savaşları belgeseli ile karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarında su sorunu yaşayan insanlara bir umut olan Girginer ve Demirkapı ikilisi TRT ekranlarının iyi yapımlarından. Peki, Su Savaşları Hakan kim? Hakan Girginer kimdir? Hakan Girginer kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hakan Girginer hayatı ve biyografisi nedir?

TRT Belgesel ekranlarında büyük keyifle izlediğimiz Su Savaşları belgeseli ile karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarında su sorunu yaşayan insanlara bir umut olan Girginer ve Demirkapı ikilisi TRT ekranlarının iyi yapımlarından. Peki, Su Savaşları Hakan kim? Hakan Girginer kimdir? Hakan Girginer kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hakan Girginer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SU SAVAŞLARI HAKAN KİM?

1962'de Ankara'da dünyaya gelen Hakan Girginer eğitim hayatına Ankara'da başladı. Üniversite eğitimine İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü'nde devam etti. Meslek hayatına ise Alaska'da otel yöneticiliği ile başladı. Burada kayak yarışmalarına katılarak ikincilik ve üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Medya kariyerine ve televizyon ekranlarına "Sanayi Savaşları" adlı belgesel programı ile başladı. 2019 yılında TRT'de yayınlanan "Su Savaşları" adlı belgesel programında Çağlar Demirkapı ile birlikte hazırladıkları program sayesinde tanındı.

HAKAN GİRGİNER KİMDİR?

1962'de Ankara'da dünyaya gelen Hakan Girginer eğitim hayatına Ankara'da başladı. Üniversite eğitimine İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü'nde devam etti. Meslek hayatına ise Alaska'da otel yöneticiliği ile başladı. Burada kayak yarışmalarına katılarak ikincilik ve üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Medya kariyerine ve televizyon ekranlarına "Sanayi Savaşları" adlı belgesel programı ile başladı. 2019 yılında TRT'de yayınlanan "Su Savaşları" adlı belgesel programında Çağlar Demirkapı ile birlikte hazırladıkları program sayesinde tanındı.

Hakan Girginer, Çağlar Demirkapı ile birlikte TRT'de ekranlara gelen"Su Savaşları" belgeselinde dünyanın değişik coğrafyalarında su sorunu ile boğuşan insanların ilk defa içme suyu ile bir araya geldiklerini konu alan belgesel programı ile ekranlara gelmiştir.Burada tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaranHakan Girginer bu başarısını aldığı ödülle de taçlandırmıştır.

2019 yılında"Su Savaşları" Belgeseli Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) Geleneksel "Medya Oscarları Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülüne layık görülen program olmayı başarmıştır. 2019 yılında Medya Oscarları Ödülleri töreninde Hakan Girginer ve partneri Çağlar Demirkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü alarak başarılarına başarı katmıştır.Hakan Girginer evli olup eşinin adı Şebnem'dir.

TRT BELGESEL SU SAVAŞLARI

Hakan Girginer, Çağlar Demirkapı ile birlikte TRT'de ekranlara gelen"Su Savaşları" belgeselinde dünyanın değişik coğrafyalarında su sorunu ile boğuşan insanların ilk defa içme suyu ile bir araya geldiklerini konu alan belgesel programı ile ekranlara gelmiştir.Burada tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaranHakan Girginer bu başarısını aldığı ödülle de taçlandırmıştır.