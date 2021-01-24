Su samurları Erciş'te cep telefonu kamerasına yansıdı

VAN'ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koç köprü mahallesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Koç Köprü Barajı sularının döküldüğü Ilıca Çayı'nda cep telefonuyla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları Erciş ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçe merkezinde yaşayan Abdürrahim Yılmaz (38), su samurlarını, Koç Köprü Barajı sularının döküldüğü Ilıca Çayı yakınlarında gezinti yaparken görüntülediğini anlattı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samurlarını gördüğünde büyük heyecan yaşadığın ve hemen görüntülediğini belirten Yılmaz, "Bölgede yaşayanlar Ilıca Çayı'nda samurları gördüklerini söylemişlerdi. Ben de bugüne kadar hiç görmediğim ve merak ettiğim su samurlarını görüntülemek için bölgeye gelerek elimde telefon beklemeye başladım. Bu esnada da kavga eden iki su samuru görüntülemeyi başardım. Gördüğüm için de mutlu oldum" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı