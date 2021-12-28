ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Spor kategorisinde Ali Atmaca'nın " Engelli basketbolcunun sevinci", haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" ve yaşam kategorisinde yine Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Erkan, tüm AA muhabirlerini tebrik etti.

Erkan, fotoğrafları beğendiğini, her fotoğrafın kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, "Kendimizde bazı yansımalarını bulduğumuz, bize daha anlamlı gelen bazı fotoğrafları seçmeye çalıştım. Yıkımların arasındaki umudu, engellilerinin hayata tutunuşunu gördüm. Hepsi yaşanmışlığın bir göstergesi. Gazetecilik mesleğini en zor şartlarda yapan, emek veren arkadaşlara teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.