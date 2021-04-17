Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ - Haberler | Yerel

Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan su maymununun kendini temizlediği anlar kameraya yansıdı.

Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada

IĞDIR - Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan su maymununun kendini temizlediği anlar kameraya yansıdı.

Yöre halkı tarafından "esrarengiz fare" veya "koypu" olarak adlandırılan su maymunları, yaşadıkları Ağrı Dağı Milli Parkı'nda temizlenirken görüntülendi.

"Latin Amerika kökenli"

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan ve Latin Amerika kökenli su maymunları, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyü civarında bulunan Karasu Nehri'nde kendini temizlerken görüntülendi. Karasu Nehri'nde yüzdükten sonra nehir kenarında kendini temizleyen su maymununu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada
Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada
Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada
Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Diego Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 12:48:22. #1.16#

title