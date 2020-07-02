Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı KAYSERİ'de, 3 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KAYSERİ'de, 3 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Melikgazi ilçesi Beğendik bağlarındaki su kuyusuna düşen yavru kediyi fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, halat yardımıyla 3 metre derinliğindeki kuyuya inerek yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi daha sonra, belediyeye ait hayvan bakım merkezine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri ayrıca, Hacılar ilçesi Tepe Caddesi'ndeki bir eve giren 1.5 metre uzunluğundaki yılanı da yakalayarak, doğaya saldı.

Kaynak: DHA