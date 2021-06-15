SU KUYUSUNA DÜŞEN BOĞA, İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARILDI

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarıldı.

Sur'a bağlı Koyungüden Mahallesi'nde sahibi tarafından otlatmaya çıkarılan boğa, mahallenin 500 metre dışında bulunan 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Sahibinin yardım istediği mahalleli, hayvanı kendi çabalarıyla çıkartmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sur Belediyesi Fen İşleri ekipleri, 300 kiloluk boğayı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla bağlanan boğa, iş makinesi ile yukarıya çekilerek kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı