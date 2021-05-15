- Su kanalından kurtarılan öksüz tilkilere Milli Parklar sahip çıkacak
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- Su kanalından kurtarılan öksüz tilkilere Milli Parklar sahip çıkacak

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK - Haberler | Güncel

- Su kanalından kurtarılan öksüz tilkilere Milli Parklar sahip çıkacak Sivas'ın Suşehri ilçesinde öksüz kalan yavru tilkiler mahsur kaldıkları su kanalından kurtarılarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi Sivas'ın Suşehri ilçesinde öksüz kalan yavru...

- Su kanalından kurtarılan öksüz tilkilere Milli Parklar sahip çıkacak

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öksüz kalan yavru tilkiler mahsur kaldıkları su kanalından kurtarılarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde öksüz kalan yavru tilkiler mahsur kaldıkları su kanalından kurtarılarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde anne tilki araba çarpması sonucu öldü. Öksüz kalan 4 yavru tilkinin ikisi vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunurken diğer iki yavru tilki ise korkudan su kanalına girdi. Burada mahsur kalan iki yavru tilki yine vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin uğraşları sonrası kurtarıldı. Kurtarılan yavru tilkiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köylüler tarafından bulunan başka bir yavru tilki de ekiplere teslim edildi. Emin ellerde olan 5 yavru tilki Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerince bakımları yapılacak.

- Su kanalından kurtarılan öksüz tilkilere Milli Parklar sahip çıkacak
- Su kanalından kurtarılan öksüz tilkilere Milli Parklar sahip çıkacak
- Su kanalından kurtarılan öksüz tilkilere Milli Parklar sahip çıkacak
- Su kanalından kurtarılan öksüz tilkilere Milli Parklar sahip çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK

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